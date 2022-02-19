Чемпіонат Іспанії 2021/22, 25-й тур

Гранада – Вільяреал – 1:4

Голи: Мілья, 61 (пен) – Данджума, 35 (пен), 40, 81 (пен), Гомес, 90+6

Осасуна – Атлетіко – початок о 17:15

Кадіс – Хетафе – початок о 19:30

Вільяреал приїхав у гості до Гранади. Обидва колективи мали дуже серйозні завдання на цей поєдинок: "насриди" зобов'язані були перервати 6-матчеву безвиграшну серію й відірватись від зони вильоту на 7 очок, а "жовта субмарина" отримала нагоду піднятись у топ-4 – нехай і всього на добу. Крім того, гості мали б зберегти кадри й сили на зустріч проти Юве в Лізі чемпіонів.

На жаль для андалусійців, матч пішов не за їхнім сценарієм. Вже на початку гри травмувався Гоналон, а на 32-й хвилині Вільяреал заробив пенальті. Арно Данджума реалізував його. На 40-й хвилині він же вискочив віч-на-віч, подвоївши перевагу Вільяреала – 0:2.

За 16 хвилин по перерві господарі відквитали один гол з пенальті, але наприкінці поєдинку "рохібланкос" привезли собі другий "11-метровий". Данджума легко переграв Машиміану. Крапку ж у зустрічі поставив Мой Гомес, який реалызував вихід сам на сам з голкіпером. 1:4 – Вільяреал святкує ефектну перемогу, а Гранада зазнає п'ятої поразки поспіль. Безвиграшна серія "насридів" у Ла Лізі досягла семи турів.

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