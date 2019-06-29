Дівчина дня – розкішна блондинка, яка надихнула зірку збірної Аргентини на шедевральний гол в матчі Копа Амеріка

"Футбол 24" знайомить своїх читачів з Августіною Гандольфо – чарівною дівчиною форварда збірної Аргентини Лаутаро Мартінеса.

Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес забив на Копа Амеріка-2019 вже 2 м'ячі – більше, ніж Ліонель Мессі. Вперше 21-річний форвард відзначився у матчі 3-го туру групового турніру проти Катару, а у вчорашньому поєдинку 1/4 фіналу Мартінес забив розкішний гол п'ятою у ворота Венесуели, який став переможним.

Венесуела – Аргентина: розкішний гол Лаутаро Мартінеса п'ятою

На трибунах стадіону форварда палко підтримувала Августіна Гандольфо – одна з найпопулярніших аргентинських моделей. Вочевидь, саме її присутність стала однією з головних причин неймовірної зарядженості нападника, гол якого приніс Аргентині путівку у півфінал Копа Амеріка.

До слова, ефектна блондинка на 3 роки старша за Лаутаро – їй виповнилось 24. Влітку 2018 року Мартінес перебрався з аргентинського Расінга у міланський Інтер – зрозуміло, що кохана футболіста вирушила слідом за ним. В своєму дебютному сезоні за "нерадзуррі" Лаутаро забив 9 голів – непогано, враховуючи, що тривалий час він не вважався основним нападником у команді Лучано Спаллетті.

На Августіну в Instagram підписані майже 250 тисяч користувачів – тепер ви розумієте, чому.

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