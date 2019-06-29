toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Дівчина дня – розкішна блондинка, яка надихнула зірку збірної Аргентини на шедевральний гол в матчі Копа Амеріка

20:00 409 Читать на русском
Дівчина дня – розкішна блондинка, яка надихнула зірку збірної Аргентини на шедевральний гол в матчі Копа Амеріка
Августіна Гандольфо / Instagram

"Футбол 24" знайомить своїх читачів з Августіною Гандольфо – чарівною дівчиною форварда збірної Аргентини Лаутаро Мартінеса.

 
Лаутаро Мартінес 10’
Джованні Ло Чельсо 74’
10’ Лаутаро Мартінес
74’ Джованні Ло Чельсо

Нападник збірної Аргентини Лаутаро Мартінес забив на Копа Амеріка-2019 вже 2 м'ячі – більше, ніж Ліонель Мессі. Вперше 21-річний форвард відзначився у матчі 3-го туру групового турніру проти Катару, а у вчорашньому поєдинку 1/4 фіналу Мартінес забив розкішний гол п'ятою у ворота Венесуели, який став переможним.

Венесуела – Аргентина: розкішний гол Лаутаро Мартінеса п'ятою

На трибунах стадіону форварда палко підтримувала Августіна Гандольфо – одна з найпопулярніших аргентинських моделей. Вочевидь, саме її присутність стала однією з головних причин неймовірної зарядженості нападника, гол якого приніс Аргентині путівку у півфінал Копа Амеріка.

До слова, ефектна блондинка на 3 роки старша за Лаутаро – їй виповнилось 24. Влітку 2018 року Мартінес перебрався з аргентинського Расінга у міланський Інтер – зрозуміло, що кохана футболіста вирушила слідом за ним. В своєму дебютному сезоні за "нерадзуррі" Лаутаро забив 9 голів – непогано, враховуючи, що тривалий час він не вважався основним нападником у команді Лучано Спаллетті.

На Августіну в Instagram підписані майже 250 тисяч користувачів – тепер ви розумієте, чому.

Відверта Ірина Морозюк, грайлива Віка Коноплянка, спокуслива Інна Ярмоленко: як відпочивають дружини футболістів

blog_ava
Реал змінює плани щодо Луніна – українцю вже підшукали амбітний клуб, який готується послабити Фонсека
12:40
10820
Теги
Головне Світ Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Венесуела - Аргентина Августіна Гандольфо Дівчата футболістів Копа Амеріка Дівчина дня Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес Інтер Інтер Аргентина Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
58
хв
Уругвай
22:00
Перу
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук