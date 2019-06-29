Аргентина перемогла Венесуелу та пробилась у півфінал Копа Амеріка, де зіграє з Бразилією

Збірна Аргентини завдяки голам Лаутаро Мартінеса та Джованні Ло Чельсо здобула непросту перемогу над Венесуелою, ставши другим півфіналістом Кубка Америки-2019.

Збірна Аргентини швидко заволоділа ініціативою, вже на 2-й хвилині створивши перший момент: Агуеро отримав пас від Мартінеса та вистрілив з гострого кута під ближню стійку – голкіпер Фаріньяс парирував ногою! Кілька наступних атак "альбіселесте" завершились кутовими: на 7-й хвилині Отаменді замкнув подачу Мессі головою над воротами, а на 8-й панічну ситуацію довелося розряджати Фаріньясу. На 10-й же корнер став причиною красивого голу: Агуеро після подачі з кутового пробив з правого краю штрафного, а Лаутаро Мартінес п'яткою підправив м'яч поміж ніг голкіперу – 0:1!

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Фактично, це був останній дійсно небезпечний момент у першому таймі. Подальший його хід звівся до позиційної боротьби, в якій переконливіше виглядала Аргентина: так, мінімум дві атаки "альбіселесте" могли завершитись пенальті – на 20-й хвилині була підозра щодо зупинки прориву Мессі рукою, а на 44-й у штрафному падав Агуеро. Між цими епізодами сталися два удари головою вище воріт з боку обох команд – головою схибили Акунья та Чансельор. Вже у компенсований час Акунья класно обігрався у стіночку з Мессі та прострілив на дальню стійку, де готовий був замикати Мартінес, але в останній момент Росалес у підкаті перевів м'яч на кутовий!

Перший тайм виявився динамічним, але нудним з точки зору гостроти. Найкращими його учасниками стала пара голубів, яка паслася на полі Маракани і допомагала оборонятися Венесуелі та Аргентині. У відбираннях вони діяли не гірше за Отаменді.

По перерві Аргентина заграла агресивніше. Вже на 48-й хвилині Фаріньясу довелося кулаками вибивати небезпечну подачу зі штрафного на лінію воротарського – Песселья міг замкнути, хоча потрапив у офсайд. На 49-й швидка контратака "альбіселесте" завершилась ударом Мартінеса з-за меж штрафного, але м'яч по-зрадницьки влучив у стійку; на 55-й же контратака підопічних Скалоні завершилась передачею Мессі на лівий край карного майданчика, де Агуеро протаранив оборонні порядки суперника – втім, пробити Кун не встиг. Даний відрізок аргентинці могли собі занести в актив.

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Втім, Венесуелі вдалося не тільки вирівняти матч, а й перехопити ініціативу. Це стало можливим завдяки слабким діям "альбіселесте" в атаці та центрі поля, а також індивідуальним провалам на флангах оборони. Особливо виділялося протистояння Мачіса та Фойта: Дарвін регулярно обігрував Хуана у штрафному, що приносило стандарти, а на 65-й хвилині ледь не призвело до пенальті – центрбек Тоттенхема у підкаті вдарив венесуельского вінгера по нозі, але рефері Вільям Ролдон вирішив не призначати "одинадцятиметровий".

На 71-й хвилині Венесуела втратила найкращу можливість зрівняти рахунок: Рінкон виконав класну передачу на правий край карного майданчика під удар Еррері, а той метрів з восьми пробив зовнішньою стороною стопи – Армані врятував Аргентину! Покарання за марнотратство прийшло через три хвилини, коли "альбіселесте" вдалося провести разючу контратаку через правий фланг. Де Пауль прострілив на Агуеро, той пробив з лінії штрафного, а Фаріньяс неоковирно зіграв, не парирувавши і не спіймавши м'яч – той відкотився вбік, а Джованні Ло Чельсо тут же добив його у порожні ворота. 0:2.

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До честі Венесуели, її футболісти не здалися, організувавши кілька небезпечних атак. На 82-й вони могли скоротити відставання зі штрафного метрів з 25-ти, однак Рондон пробив у сантиметрах від лівої стійки. На 90-й же Сотельдо увірвався на лівий край штрафного та прострілив, влучивши у руку захиснику, але арбітр знову не дав пенальті. Аргентина також атакувала: на 87-й з правого краю карного карного майданчика Ді Марія вистрілив низом (без проблем для Фаріньяса), а на 89-й його удар після прострілу Мессі накрили захисники.

Зрештою, матч завершився перемогою збірної Аргентини з рахунком 0:2. Підопічні Лео Скалоні вийшли у півфінал Копа Амеріка-2019, де на них чекає Суперклассіко проти господарів турніру – збірної Бразилії. Поєдинок відбудеться 3 липня.

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