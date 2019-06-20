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Відверта Ірина Морозюк, грайлива Віка Коноплянка, спокуслива Інна Ярмоленко: як відпочивають дружини футболістів

16:40 1221 Читать на русском
Відверта Ірина Морозюк, грайлива Віка Коноплянка, спокуслива Інна Ярмоленко: як відпочивають дружини футболістів
Аліна Буяльська демонструє розкішні форми

Вони затьмарюють своїх знаменитих чоловіків на популярних пляжах від Мальдів до Греції. Вони вражають неймовірними формами та відвертим позуванням. Вони – це жінки українських футболістів, які заполоняють інтернет-простір у сезон відпусток.

Анна Кравець не втомлюється демонструвати струнку фігуру на Мальдівських островах. Ефектна брюнетка регулярно тішить власних підписників у соціальних мережах гарячими світлинами у різноманітних купальниках, для яких, мабуть, знадобилось окрема валіза.

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Спокуслива Карина Бойко красиво позує на острові Сам́уї. Схоже, що роль фотографа дісталась голкіперу київського Динамо.

Феєрична Ірина Морозюк, якій вже давно не потрібні гарячі пляжі, щоб привертати до себе увагу, обрала Туреччину, де виступає її коханий чоловік. До речі, екс-хавбек Динамо підписав повноцінний контракт з Різеспором.

Компанію відвертій блондинці вже традиційно склала не менш ефектна Анна Мандзюк. Остання демонструє неймовірну розтяжку...

Аліна Буяльська також причаровує відпочивальників, які обрали турецький напрямок.

Знайшла прихисток в Туреччині й Карина Коваль, дівчина голкіпера київського Динамо, який виступає на правах оренди за аравійський Аль-Фатех.

Натомість Євген Коноплянка разом зі своєю чарівною дружиною Вікторією перезаряджає батареї на грецькому острові Міконос...

...куди також подався Євген Шахов зі своєю другою половинкою Альоною. Екс-футболісти Дніпра "запалюють" на спільній яхті.

Інна Ярмоленко знаходить час на все – і на фотосесію, і на сім'ю.

А ось новоспечений чемпіон світу (U-20) Влад Супряга переводить подих у компанії ефектної блондинки – Даші Савіної.

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