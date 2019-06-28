Венесуела – Аргентина: розкішний гол Лаутаро Мартінеса п'ятою

Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес відкрив рахунок у матчі проти Венесуели в рамках 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019.

Аргентина вийшла вперед вже на 10-й хвилині гри. Після подачі кутового у виконанні Ліонеля Мессі м'яч потрапив до Серхіо Агуеро, який сильно пробив по воротах.

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На шляху круглого опинився Лаутаро Мартінес, який елегантним дотиком п'ятою відправив м'яч у сітку воріт. Цей гол став другим для 21-річного нападника Інтера на турнірі – перший Лаутаро забив у матчі 3-го туру групового турніру проти Катару.

Нагадаємо, у випадку перемоги над Венесуелою Аргентина у півфіналі зіграє з Бразилією.

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