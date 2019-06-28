toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Венесуела – Аргентина: розкішний гол Лаутаро Мартінеса п'ятою

22:33 586 Читать на русском
Венесуела – Аргентина: розкішний гол Лаутаро Мартінеса п'ятою
Лаутаро Мартінес / AS

Форвард збірної Аргентини Лаутаро Мартінес відкрив рахунок у матчі проти Венесуели в рамках 1/4 фіналу Копа Амеріка-2019.

 
Лаутаро Мартінес 10’
Джованні Ло Чельсо 74’
10’ Лаутаро Мартінес
74’ Джованні Ло Чельсо

Аргентина вийшла вперед вже на 10-й хвилині гри. Після подачі кутового у виконанні Ліонеля Мессі м'яч потрапив до Серхіо Агуеро, який сильно пробив по воротах.

Аргентина – Венесуела: Мессі заткнув хейтерів та загорланив гімн "альбіселесте"

На шляху круглого опинився Лаутаро Мартінес, який елегантним дотиком п'ятою відправив м'яч у сітку воріт. Цей гол став другим для 21-річного нападника Інтера на турнірі – перший Лаутаро забив у матчі 3-го туру групового турніру проти Катару.

Нагадаємо, у випадку перемоги над Венесуелою Аргентина у півфіналі зіграє з Бразилією.

Копа Амеріка: Бразилія у серії пенальті перемогла Парагвай та вийшла у півфінал – динамівець визначив долю матчу

blog_ava
Мілан не гратиме в єврокубках у сезоні 2019/20 – рішення CAS
13:54
4254
Теги
Світ Копа Амеріка-2019 Копа Амеріка-2019 Венесуела - Аргентина Фантастичні голи Аргентина Аргентина Копа Амеріка Красиві голи Відеоновини Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
18
хв
Колумбія
02:00
Чилі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук