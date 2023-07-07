У Бєсєдіна виросла корона, на Мудрика кинули оком фанати Барселони, а Зінченко довів до сліз Жезуса
7 липня 14:04 - Читать на русском
"Футбол 24" підготував дайджест найцікавіших новин українського футболу.
Форвард київського Динамо Артем Бєсєдін продовжить виступи у чемпіонаті Казахстану. 27-річний українець підписав із тамтешнім Ордабаси контракт на правах вільного агента. Денис Бойко завершуватиме кар'єру у житомирському Поліссі, а оборонець молодіжки Максим Таловєров може стати повноцінним гравцем австрійського ЛАСКа.
Про найцікавіше із українського футбольного простору дивіться у новому випуску YouTube-каналу "Футбол 24".
Мудрик налякав Іспанію, ключова помилка Ротаня і позитив погрому для збірної України – чого не вистачило для фіналу Євро
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter