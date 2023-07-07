"Ми ще й не рахували на сезон скільки нам потрібно коштів. Щодня з'являються якісь додаткові витрати. Ми для себе розуміємо орієнтовну цифру "від" і "до", в яку суму нам це все обійдеться для нашої компанії.

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Не таємниця, що бюджет міцних середняків це – плюс-мінус 3 мільйони доларів. Це рівень, який дозволить боротись за серединку, за виживання і, за певних обставин, за трохи вищі місця. Є п'ять-шість клубів у яких бюджети 5 мільйонів доларів і вище, або 7 мільйонів і вище.

Потрібне правильне використання цих коштів, трансфери, тренерські рішення, і тоді навіть з дво- чи тримільйонним бюджетом теоретично можна поборотись за якісь високі місця єврокубкові. Ми розуміємо, що десь від 3 до 5 мільйонів доларів нам потрібно витратити для того, щоб клуб закріпився в УПЛ", – сказав Полтавець у коментарі FanDay.

Нагадаємо, ЛНЗ завершив минулий сезон у статусі бронзового призера Першої ліги, що дозволило поборотись за підвищення у класі у перехідних матчах. Жертвою команди Олександра Ковпака став Інгулець.

Друга ліга поповнилась ще двома клубами – перелік учасників збільшився до 15 команд