Экс-тренер Динамо и сборной Украины Леонид Буряк поделился ожиданиями от следующего чемпионата, который также будет стартовать в условиях войны.

"Чуда не будет. И особых изменений, по сравнению с прошлым сезоном, – тоже. Есть сильные команды, есть середняки, и есть слабые новички УПЛ.

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У каждого клуба будут свои цели. Фавориты чемпионата Украины будут те же. Хочется, чтобы обошлось без потрясений и чтобы это безумие, устроенное россиянами, закончилось уже наконец. Но даже после этого нам придется восстанавливать не только страну, но и весь наш футбол", – цитирует Буряка Dynamo.kiev.ua.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионом УПЛ стал Шахтер. Серебро завоевал СК Днепр-1, а Заря ограничилась бронзой. Динамо осталось без медалей и заняло в турнирной таблице УПЛ четвертую строчку.

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