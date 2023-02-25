Дитятьєв зняв російський прапор у Туреччині: "Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни"
Захисник Львова Олексій Дитятьєв помітив прапор Росії на одному з флагштоків поблизу місця зборів команди.
Дитятьєв у своєму Instagram виклав відео, на якому він разом з партнерами по команді (Адерінсолою Есеолою та Ярославом Богуновим) знімають російський прапор з флагштока в Туреччині.
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"Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Туреччини", – написав Олексій в дописі.
В коментарях один з дописувачів запитав про долю триколорної ганчірки, на що Дитятьєв красиво відповів: "Трохи у вбиральні полежав біля унітаза, після чого відправився у сміття".
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