Дитятьєв у своєму Instagram виклав відео, на якому він разом з партнерами по команді (Адерінсолою Есеолою та Ярославом Богуновим) знімають російський прапор з флагштока в Туреччині.

Ребров: Соромно, що Україна змушена втрачати найкращих у протистоянні з найгнилішими

"Зовсім скоро ЗСУ це зроблять у всіх окупованих містах нашої країни. А поки почнемо з Туреччини", – написав Олексій в дописі.

В коментарях один з дописувачів запитав про долю триколорної ганчірки, на що Дитятьєв красиво відповів: "Трохи у вбиральні полежав біля унітаза, після чого відправився у сміття".

"Людині дали шанс – вона ним скористалася": ідеальна робота Йовічевіча, танк Траоре та великі гроші за Трубіна