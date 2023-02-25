"Минув цілий рік. Україна продовжує боротися. 365 днів опору агресії безглуздого та аморального ворога.

"Незмінна підтримка": Евертон Миколенка українізував офіс клубу

Я можу лише висловити свою гордість та вдячність усім людям, які щодня борються за те, щоб наша країна продовжувала протистояти нелюдяному злу, котре маскується у вигляді російських солдатів та народу.

Дуже соромно, що Україна змушена втрачати своїх найкращих людей – тих, хто заплатив найдорожчу ціну за останній рік та кого вже, на жаль, немає з нами – у протистоянні з найнижчими, найгнилішими людьми, які представляють імперіалістичні бажання суспільства нашого безглуздого сусіда.

Наразі мало хто сумнівається в тому, що Україна боротиметься, скільки б це знадобилося, щоб зберегти свою ідентичність, гідність і свободу від знищення.

В один день, я впевнений, Україна та її народ зможуть відсвяткувати остаточну перемогу – єдиний спосіб досягнення справжнього миру та спокою. Будемо сподіватися, що цей день настане якомога швидше", – написав Ребров на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Поки моя команда перемагала Динамо, я гуляв на весіллі": екс-форвард УПЛ виховує 9 дітей, згадує Хачеріді і гол Шахтарю