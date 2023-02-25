Дитятьев в своем Instagram выложил видео, на котором он вместе с партнерами по команде (Адеринсолой Эсеолой и Ярославом Богуновым) снимают российский флаг с флагштока в Турции.

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"Совсем скоро ВСУ это сделают во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", – написал Алексей в заметке.

В комментариях один из подписчиков спросил о судьбе триколорной тряпки, на что Дитятьев красиво ответил: "Немного в уборной полежала возле унитаза, после чего отправилась в мусор".

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