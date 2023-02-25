Дитятьев снял российский флаг в Турции: "Совсем скоро ВСУ это сделают во всех оккупированных городах нашей страны"
Защитник Львова Алексей Дитятьев заметил флаг России на одном из флагштоков вблизи места сборов команды.
Дитятьев в своем Instagram выложил видео, на котором он вместе с партнерами по команде (Адеринсолой Эсеолой и Ярославом Богуновым) снимают российский флаг с флагштока в Турции.
Ребров: Стыдно, что Украина вынуждена терять лучших в противостоянии с самыми гнилыми
"Совсем скоро ВСУ это сделают во всех оккупированных городах нашей страны. А пока начнем с Турции", – написал Алексей в заметке.
В комментариях один из подписчиков спросил о судьбе триколорной тряпки, на что Дитятьев красиво ответил: "Немного в уборной полежала возле унитаза, после чего отправилась в мусор".
"Людині дали шанс – вона ним скористалася": ідеальна робота Йовічевіча, танк Траоре та великі гроші за Трубіна