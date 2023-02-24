Україна продовжує боротьбу у єврокубках. Опівночі Шахтар вирвав перемогу у Ренна в серії післяматчевих пенальті та крокує далі. Особливо радіє успіхам донеччан екс-футболіст "гірників" Сергій Кочвар, який у середині 90-х виступав за Шахтар, а у 1997-му допоміг команді виграти Кубок України.

Про геройства Трубіна, аксакала Степаненка та можливий прогрес Матвієнка колишній оборонець "помаранчево-чорних" розповів Футбол 24.

– Сергію Володимировичу, Шахтар заслуговує на компліменти?

– У них був хороший суперник, треба віддати належне французам. Шахтар змусив усіх понервувати, але водночас подарував нам багато приємних емоцій. Для нашої країни у такий момент це важливо.

– Якими були ваші очікування напередодні гри з Ренном?

– Постфактум говорити легше, однак я дійсно вірив у прохід Шахтаря. У всякому разі сильно на це сподівався. Я давав 75% на те, що наша команда проб’ється в 1/8 фіналу. На щастя, все справдилося.

– Анатолій Трубін – герой №1 вчорашньої гри та головний актив Шахтаря?

– Трубін ще раз довів, що вартує великих грошей. Тільки переживаю чи Шахтар не перегне палку. Все ж існує тонка фінансова грань. Анатолій давно демонструє рівень. Вчора він випромінював спокій і це передавалося команді. Його поведінка у воротах мені дуже імпонує. Це стосується не лише післяматчевих пенальті, а й самої гри. Повірте, коли у тебе за спиною такий воротар, то оборонцям дихати легше, а впевненість передається автоматично.

– У складі Шахтаря вдосталь молодих гравців. Однак команда тримає удар, вміє контролювати нерви та показує зрілий футбол?

– Я б не хотів виділяти когось із молодих гравців. Принаймні, по вчорашній грі це складно зробити. Напевно, я б віддав належне ветерану Тарасу Степаненку. Це аксакал, який підтримує цей колектив. Дуже важливо, що він залишається у команді протягом стількох років і веде гру у центрі поля.

Шахтар-1997. Кочвар на фото – четвертий ліворуч у середньому ряді

– За винятком епізоду з другим пропущеним голом вчора надійно відіграв Микола Матвієнко, інший досвідчений футболіст.

– О, Матвієнко мені дуже подобається. Для Шахтаря напару з Трубіним – це головний потенційний трансфер. Важливо те, що Микола все ще приносить користь команді. У нього є клас, врівноваженість. Сподіваюся, що до літа Матвієнко попрацює з Йовічевічем, ще більше додасть, ми пройдемо у єврокубках далі і Микола буде готовий до продажу. До того ж заміна на його позицію є в особі молодих клубних вихованців.

– Ви згадали про Йовічевіча. Тренер є головним творцем успіху Шахтаря?

– Йовічевіч працює у непростих умовах. Я радий за нього і за те, що йому вдалося довести свій рівень у Шахтарі. Зокрема, Ігор це робить у таких поєдинках, як вчора. Людині дали шанс – вона ним скористалася. Попри усі обставини, попри розмови, які супроводжували його перехід з СК Дніпро-1 у Шахтар… Хтось каже, що Йовічевіч занадто емоційний тренер. Та я вважаю, що він ідеально виконує свою роботу з молоддю. І Шахтар в 1/8 фіналу Ліги Європи – це лише підтвердження цьому.

– У нинішньому Шахтарі незвично мало легіонерів. Вчора у старті вийшов тільки один Лассіна Траоре.

– І він робить різницю. Таких потужних нападників, як Траоре, нам якраз і бракує. Принаймні, у сучасному Шахтарі таких більше немає. Коли треба було протиснути оборону Ренна, наш форвард це робив. Він ніби танк… Дивлюся на Траоре і згадую кремезного нападника Баварії Карстена Янкера. Така ж фактура, потужність і агресія.

– Ми багато хвалимо Шахтар, та якби не автогол на останніх хвилинах, то картина сприймалася б по-іншому.

– Фарт є невід’ємною складовою футболу. Можна провести паралелі зі збірною Блохіна і відбором на чемпіонат світу. Або з матчами Динамо Лобановського у Лізі чемпіонів, коли кияни терпіли, боролися, а потім вибігали у контратаки і вигравали матчі. Так, вчора Шахтар пресували, був серйозний тиск. Так, у французів було більше моментів. Але ж ми вистояли. Знаєте, щастить сильнішим. Ми хочемо і красивої гри, і результату. Проте не завжди так буває.

– Кого хотіли б побачити у якості наступного суперника донеччан у Лізі Європи?

– Не хочу турецьких команд. Ми з ними вже грали у цьому сезоні. Ференцварош – теж ні. Можливо, це звучатиме дивно, та я б не відмовився від Арсенала чи Фрайбурга (Шахтар зіграє з Фейєнордом, – Футбол 24). З точки зору цікавості футболу та його видовищності я б віддав перевагу саме англійцям або німцям.

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