Дитятьєв: Я добре знайомий з Пйонтеком, переписуємося в Instagram

Захисник польської Караковії Олексій Дитятьєв розповів про свого колишнього одноклубника Кшиштофа Пйонтека.

"Я добре знайомий з Кшиштофом Пйонтеком, переписуємося в Instagram.

Цього форварда зараз порівнюють з Андрієм Шевченком? Якби мені про це сказали півроку тому, я б розсміявся. Але те, що він зараз витворяє, це неймовірно.

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Різниця в тому, що коли Шевченко прийшов у Мілан, у нього вже було ім'я, всі знали, чого чекати від нашого нападника, а Пйонтек був не настільки популярним в футбольних колах, але знаючи його наполегливість і впевненість у собі, я не здивуюся, якщо Кшиштоф піде по стопах Шевченка.

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Упевнений, що це майбутня зірка польського футболу, адже людині всього 23 роки. Кшиштофа чекає справжнє футбольне майбутнє", – цитує Дитятьєва "Команда №1".