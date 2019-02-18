Дитятьев: Я хорошо знаком с Пйонтеком, переписываемся в Instagram

Защитник польской Караковии Алексей Дитятьев рассказал о своем бывшем одноклубнике Кшиштофе Пйонтеке.

"Я хорошо знаком с Кшиштофом Пйонтеком, переписываемся в Instagram.

Этого форварда сейчас сравнивают с Андреем Шевченко? Если бы мне об этом сказали полгода назад, я бы рассмеялся. Но то, что он сейчас вытворяет, это невероятно.

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Разница в том, что когда Шевченко пришел в Милан, у него уже было имя, все знали, чего ждать от нашего нападающего, а Пйонтек был не столь популярен в футбольных кругах, но зная его настойчивость и уверенность в себе, я не удивлюсь, если Кшиштоф пойдет по стопам Шевченко.

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Уверен, что это будущая звезда польского футбола, ведь человеку всего 23 года. Кшиштофа ждет настоящее футбольное будущее", – цитирует Дитятьева "Команда №1".