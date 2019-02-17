Пйонтек встановив новий рекорд Мілана – неймовірна результативність

Джанлуїджі Доннарумма та Кшиштоф Пйонтек після перемоги над Аталантою / Фото ФК Мілан

Нападник італійського Мілана Кшиштоф Пйонтек продовжує вражати своєю результативністю.

У 24-му турі Серії А Мілан на виїзді впевнено переміг Аталанту (1:3), а Кшиштоф Пйонтек відзначився дублем.

Аталанта – Мілан – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Польський феномем примудрився забити 6 голів у 5-ти матчах за "россонері". 23-річний нападник витратив для цього лише 310 хвилин, що є новим рекордом клубу, повідомляє офіційний сайт Мілана.

До цього рекордсменом був шведський гравець Гуннар Нордаль, який забив перші шість голів за Мілан за 419 хвилин. Третім за цим показником є Маріо Балотеллі – 433 хвилини в сезоні-2012/13.

Нагадаємо, Пйонтек лише взимку перебрався у табір "россонері" з Дженоа.

Мілан вирвав перемогу в Аталанти, Пйонтек продовжує забивати: 24 тур Серії А, матчі суботи