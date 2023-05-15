Захисник "містян" Олексій Дитятьєв покинув львів'ян ще до завершення сезону.

"Дякую вам, хлопці. Для мене це цікавий досвід. Тяжкі часи породжують сильних людей.

Ворскла здолала Львів і зберігає шанси на єврокубки – "містяни" одною ногою вже у Першій лізі

Йдемо далі і зустрінемось на футбольному полі", – написав Дитятьєв на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, 34-річний оборонець приєднався до Львова у січні 2023 року і провів за команду 9 матчів, результативними діями не відзначався.

Напередодні "містяни" у матчі 26-го туру УПЛ на власному полі поступились Ворсклі і, фактично, вилетіли у Першу лігу. Аби зберегти прописку, команді Анатолія Безсмертного треба обов'язково виграти останні 4 поєдинки і сподіватись на осічки конкурентів (безвиграшна серія "синьо-золотих левів" становить вже одинадцять матчів).

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