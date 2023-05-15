Дитятьєв оголосив про розірвання контракту зі Львовом
Захисник "містян" Олексій Дитятьєв покинув львів'ян ще до завершення сезону.
"Дякую вам, хлопці. Для мене це цікавий досвід. Тяжкі часи породжують сильних людей.
Ворскла здолала Львів і зберігає шанси на єврокубки – "містяни" одною ногою вже у Першій лізі
Йдемо далі і зустрінемось на футбольному полі", – написав Дитятьєв на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, 34-річний оборонець приєднався до Львова у січні 2023 року і провів за команду 9 матчів, результативними діями не відзначався.
Напередодні "містяни" у матчі 26-го туру УПЛ на власному полі поступились Ворсклі і, фактично, вилетіли у Першу лігу. Аби зберегти прописку, команді Анатолія Безсмертного треба обов'язково виграти останні 4 поєдинки і сподіватись на осічки конкурентів (безвиграшна серія "синьо-золотих левів" становить вже одинадцять матчів).
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