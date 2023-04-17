"Хто мене звільняв зі Львова? На зустрічі сиділи почесний президент, віце-президент, генеральний директор і спортивний директор. Сприйняв це абсолютно спокійно, без емоцій.

Дулуб все ще має чинний контракт зі Львовом, хоча в команди вже є новий тренер, – ЗМІ

Причин не пояснювали, а сам не з'ясовував, бо розумів, що якщо хочуть звільнити, то вже не важливо через що. Мені сказали: "Давайте ми просто зараз із вами розрахуємося, допоможемо з речами". Відповів, що так не піде, тому що в контракті прописані умови розставання, і потрібно їх дотримуватися.

А мені принесли папір без підписів, без печаток, де сказано, що мене звільняють за порушення трудової дисципліни. Запропонували розписатися. Кажу їм: "Так покажіть мені, де я приходив п'яний, запізнювався на тренування або якось ще порушував дисципліну. Має ж бути якесь обгрунтування написаному". Але мені нічого не відповіли. У підсумку сказав, що з питанням розбереться агент, який володіє всіма юридичними законами.

Вони сказали, що, згідно з контрактом, у такому разі розрахуються зі мною протягом п'яти днів. Ми потиснули один одному руки й розійшлися. І ось минуло вже більше трьох тижнів з тієї зустрічі – досі ні я, ні Олександр Грановський не отримали зарплату, яка нам належить. Немає грошей за березень, немає належних за контрактом бонусів. Я прихильник того, що якщо контракт підписано, потрібно його виконувати "від і до". Загалом, ми все ще чекаємо, але не знаю, скільки це триватиме. Подивимося.

А щодо того, що юридично я ще на контракті... Напередодні появи новини про звільнення на сайті у мене була розмова з керівництвом. Через тиждень, 27 березня, зробив запит у федерацію про свій юридичний стан у клубі. Зі мною ж так і не розрахувалися, хоча обіцяли зробити це протягом п'яти днів. Того ж дня мені прийшла відповідь з УАФ, з печаткою і підписом, де було написано, що я є головним тренером Львова. А 2 квітня календарна гра проти Динамо, на лавці – новий тренер. Зробив новий запит до федерації – мені вже ніхто не відповів. А зі мною ж ніхто не розрахувався, жодних офіційних документів про звільнення на руках у мене не було. Навіть не підписував жодного наказу. Не здивуюся, якщо за фактом головним тренером досі є саме я", – сказав Дулуб в інтерв'ю Telegram-каналу "О спорт! Ти – мир!".

Нагадаємо, нині 57-річний фахівець приєднався до своєї сім'ї у Варшаві, його асистент Олександр Грановський поїхав до родини в Ізраїль.

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