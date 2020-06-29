Дитятьєв допоміг Краковії перемогти Погонь

Краковія приймала Погонь в рамках 33-го туру чемпіонату Польщі. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Чемпіонат Польщі, 33-й тур

Краковія – Погонь – 2:1

Голи: Цех, (аг.) 22, ван Амерфорт, 76 – Нунеш, 90+1

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Господарі швидко зуміли відкрити рахунок. Після перерви Краковія подвоїла перевагу. Перед фінальним свистком гості відквитали один м'яч і зафіксували підсумковий рахунок.

У стартовому складі гостей традиційно на полі з'явився український захисник Олексій Дитятьєв, який провів весь матч.

Після 33-х турів Краковія розташувалась на 6-й сходинці, Погонь замикає чемпіонську групу – 8-й рядок.

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