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Дитятьев помог Краковии победить Погонь

21:42 - Читати українською
Дитятьев помог Краковии победить Погонь
Краковия – Погонь / Фото ФК Краковия

Краковия принимала Погонь в рамках 33-го тура чемпионата Польши. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Чемпионат Польши, 33-й тур

Краковия – Погонь – 2:1

Голы: Цех, (аг.) 22 ван Амерфорт, 76 – Нунеш, 90+1

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Хозяева быстро сумели открыть счет несмотря на преимущество игроков Погони. После перерыва Краковия удвоила преимущество. Перед финальным свистком гости отыграли один мяч и зафиксировали итоговый счет.

В стартовом составе гостей традиционно на поле появился украинский защитник Алексей Дитятьев, который провел на поле весь матч.

После 33-х туров Краковия расположилась на 6-й строчке, Погонь замыкает чемпионскую группу – 8-ю строчку.

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Теги
Мир Алексей Алексей Дитятьев Краковия Краковия Польша Погонь Погонь Украинцы за рубежом
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