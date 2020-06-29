Дитятьев помог Краковии победить Погонь

Краковия принимала Погонь в рамках 33-го тура чемпионата Польши. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Чемпионат Польши, 33-й тур

Краковия – Погонь – 2:1

Голы: Цех, (аг.) 22 ван Амерфорт, 76 – Нунеш, 90+1

Зубков приложился к голу Ференцвароша, Фаворов стал бронзовым призером, Габовда вылетел – чемпионат Венгрии завершен

Хозяева быстро сумели открыть счет несмотря на преимущество игроков Погони. После перерыва Краковия удвоила преимущество. Перед финальным свистком гости отыграли один мяч и зафиксировали итоговый счет.

В стартовом составе гостей традиционно на поле появился украинский защитник Алексей Дитятьев, который провел на поле весь матч.

После 33-х туров Краковия расположилась на 6-й строчке, Погонь замыкает чемпионскую группу – 8-ю строчку.

Нумансия – Овьедо: Лунин проиграл матч за 6 очков, получил самую низкую оценку, но угодил фанам эмоциями