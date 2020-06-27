Зубков долучився до гола Ференцвароша, Фаворов став бронзовим призером, Габовда вилетів – чемпіонат Угорщини завершений

Відбулися заключні матчі 33-го туру угорської першості. Чемпіонат офіційно завершено – звіт про останні поєдинки сезону 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 33 тур

Діошдьйор – Кішварда – 0:2

Голи: Обрадовіч, 8, Віана, 41

Дебрецен – Пакш – 1:1

Голи: Селпал, 74 (авт) – Кенівеш, 17

Академія Пушкаша – Гонвед – 2:1

Голи: Надь, 5, Шлагвер, 84 – Джордж, 22

Ференцварош – Мезекевешд – 1:0

Гол: Нгуен, 39

Кішварда на виїзді здолала Діошдьйор. У складі гостей 73 хвилини відіграв Антон Кравченко. Дебрецен у матчі з Пакшем влаштовувала лише перемога, але команда Юрія Габовди здобула лише нічию і вилетіла з еліти. Українець на поле не вийшов.

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Академія Пушкаша обіграла Гонвед. Артем Фаворов весь матч просидів у запасі та став бронзовим призером чемпіонату Угорщини! Його команда зіграє у кваліфікації Ліги Європи 2020/21.

Чинний чемпіон Ференцварош мінімально здолав Мезекевешд. Єдиний гол наприкінці тайму забив Нгуен – захисник у боротьбі із Зубковим скинув м'яч на форварда Фраді, а той вразив ворота. Зубков, який сьогодні підписав повноцінний контракт, відіграв 56 хвилин, а Харатін провів весь поєдинок і отримав жовту картку. У складі гостей відіграв Андрій Нестеров, який не встиг заблокувати результативний удар.

Зауважимо, що українці завоювали повний комплект медалей чемпіонату. Ребров, Харатін та Зубков – перші, Петряк – другий, Фаворов – третій.

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Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату Угорщини 2019/20: