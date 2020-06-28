Ов'єдо скандально програв аутсайдеру Сегунди – Лунін перервав свою успішну серію

Ов'єдо поступився Нумансії (0:1) у 36 турі Сегунди. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Іспанія. Сегунда, 36-й тур

Нумансія – Ов'єдо – 1:0

Гол: Іхініо, 23

Вилучення: Барсенас (Ов'єдо), 62

Матч Нумансія – Ов'єдо стартував о 20:30. Лунін та Ко грали проти абсолютно найгіршої команди другого дивізіону чемпіонату Іспанії, якщо брати попередні 10 турів – суперники українця набрали лише 2 очки з 30 можливих, програли вже 7 матчів поспіль, а безвиграшна серія дійшла до 11. Утім, Нумансія перервала серію невдач якраз на команді українця.

Нумансія – Ов'єдо: онлайн-трансляція матчу Луніна за 6 очок

Ов’єдо приголомшив господарів двома небезпечними пострілами здалеку. Родрі непогано пробивав вже на 30-й секунді – трохи вище воріт. Натомість елегантний обвідний удар Бальде з лівого краю штрафного завершився ефектним сейвом Дані Барріо. Голкіпер Нумансії витягнув сферу з дальньої дев’ятки. Господарі також не відсиджувались в обороні та могли забивати на 10-й хвилині. Матеу та Ескассі дивом не замкнули передачу Соли з лінії воротарського. На допомогу Луніну прийшов захисник, який прийняв удар на себе.

Курро наважився на авантюрний удар зі штрафного практично від кутового прапорця – над поперечкою. Утім, Андрію таки довелось виймати м’яча із сітки власних воріт на 23-й. Матеу прорвався лівим флангом, ідеально точно подав на голову Іхініо, а той пробив у дальній кут, без шансів для українського кіпера. Лунін перериває суху серію з двох матчів і несамовито кричить на оборонців астурійської команди, які залишили без опіки бомбардира Нумансії – це його 9-й гол в чемпіонаті.

Команда Зіганди красиво розіграла стандарт на 35-й, однак рефері сумнівно скасував гол Родрі, якому начебто асистували з офсайду. Картинка VAR провокує обурення в мережі. Метушня у штрафному господарів ледь не призвела до швидкої контракти “червоних” 2 в 1, Боланьйос встигає вибити круглого з-під ніг у Іхініо, перед яким були степи вільного простору. Стартовий ентузіазм Ов’єдо випарувався разом з пропущеним м’ячем. Астурійці повністю віддали ініціативу колективу, який раніше демонстрував найгіршу форму в Сегунді.

Que coño es eso?? pic.twitter.com/QZXwxQOTdl — Coleccionista Real Oviedo (@ColeccionistaR1) June 28, 2020

Перші 45 хвилин завершились дальньою гарматою “астурійського Ківу” Луїсмі – голкіпер Нумансії впевнено парирує. Лунін та Ко покидали поле з сумними обличчями, у них геть не клеївся комбінаційний футбол. Після перерви картина не змінилась: господарі грали по рахунку, а гості – безуспішно намагались продертися хоча б до карного.

Жалюгідне видовище, схоже, набридло Барсенасу. Хавбек Ов'єдо влаштував греко-римську боротьбу з Калеро, вдарив суперника ногою в живіт і отримав пряму червону. Абітр вилучив панамця після підказки відеосистента, а "синім" довелось грати в меншості майже півгодини основного часу.

Una de cal y otra de arena para el VAR en Los Pajaritos.



Tras revisar el monitor, el árbitro enseña la tarjeta roja a Bárcenas por soltar una coz a Calero.



Sin embargo, Calero también debió haber sido expulsado por un puñetazo previo. pic.twitter.com/A63H4wD12l — Archivo VAR (@ArchivoVAR) June 28, 2020

Лунін невпевнено зіграв на виході – пронесло, на дальній стійці ніхто не замкнув. Наш чемпіон світу (U-21) реабілітувався вже через хвилину – відреагував на потужний постріл у лівий від себе кут.Господарі легко довели справу до перемоги. Ов'єдо не створив жодного вартісного моменту після вилучення і справедливо повернувся до зони вильоту – 19 місце та 41 очок. Нумансія обійшла атстурійців за додатковими показниками.