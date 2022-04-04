Минай на своєму офіційному сайті повідомив, що команда U-13 зуміла дістатись до італійської Сардинії, де проживатиме на базі Кальярі.

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Команда у складі 25 осіб змогла виїхати до Польщі, а звідти вилетіла до Італії. Виїзду посприяли координаційний штаб УАФ у Закарпатській області та президент клубу Валерій Пересоляк.

"Юні футболісти будуть не тільки тренуватися на базі місцевої Академії з однолітками під керівництвом тренерів Кальярі, а й проживати та навчатися. Зокрема, будуть вивчати також і італійську мову. Загалом наші вихованці будуть проживати у досить комфортних умовах, за що ми вдячні клубу Серії А", – зазначає прес-служба клубу.

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