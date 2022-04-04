Минай на своем официальном сайте сообщил, что команда U-13 сумела добраться до итальянской Сардинии, где будет проживать на базе Кальяри.

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Команда в составе 25 человек смогла уехать в Польшу, а оттуда вылетела в Италию. Выезду помогли координационный штаб УАФ в Закарпатской области и президент клуба Валерий Пересоляк.

"Юные футболисты будут не только тренироваться на базе местной Академии со сверстниками под руководством тренеров Кальяри, но и проживать и учиться. В частности, будут изучать также и итальянский язык. В целом наши питомцы будут проживать в достаточно комфортных условиях, за что мы благодарны клубу Серии А ", – отмечает пресс-служба клуба.

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