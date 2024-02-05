Українець вийшов у стартовому складі в мадридському дербі (1:1). Андрій Лунін здійснив кілька сейвів, утім, втримати свої ворота "сухими" він не зумів, пропустивши в компенсований час. Авторитетні видання вислови свою думку щодо гри голкіпера Реала.

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Marca: "Вся невпевненість, яку він демонстрував у грі, далася взнаки при голі Атлетіко. Він постійно застрягав за своєю стійкою і не зміг втрутитися в навісну передачу Мемфіса, яку замкнув Льоренте. До цього він пройшов випробування на кутових: відбив удар головою Вітселя після того, але дозволив небезпечно пробити Савічу, а в незарахованому голі проти сербського захисника знову продемонстрував свою невпевненість у повітрі. "Висотна хвороба", яка зашкодила парі дуже гідних сейвів. Дискусія про воротаря не закрита".

Іспанське видання оцінило виступ українця на четвірку, що є найнижчою оцінкою в команді.

Mundo Deportivo: "М'який. Лунін не передав упевненості та безпеки своєму захисту, невимовно страждав від повітряних м'ячів і був дуже м'яким у всіх своїх виходах. Він міг би зробити більше з голом Льоренте".

AS: "Лунін врятував команду в першому таймі від нічиєї, відбивши удар Вітселя, який прямував у ворота. Його початок був не найкращим, але він був рефлекторним. Раніше він без особливих зусиль відбив удар Морати. Атлетіко сильно покладався на навісні передачі з флангів і в цьому ускладнив йому життя. Лунін був боязким. Він мало що міг зробити з голом Льоренте (1:1), хоча, якби він вийшов з воріт з більшим наміром, то міг би запобігти нічийному рахунку".

Нагадаємо, що Андрій Лунін провів за мадридців у цьому сезоні 15 матчів у всіх турнірах. У шести іграх йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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