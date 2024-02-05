Украинец вышел в стартовом составе в мадридском дерби (1:1). Андрей Лунин совершил несколько сейвов, впрочем, удержать свои ворота "сухими" он не сумел, пропустив в компенсированное время. Авторитетные издания высказали свое мнение относительно игры голкипера Реала.

Анчелотти расхвалил Лунина за перформанс в мадридском дерби – досадная ничья не затмила подвигов украинца

Marca: "Вся неуверенность, которую он демонстрировал в игре, сказалась при голе Атлетико. Он постоянно застревал за своей стойкой и не смог вмешаться в навесную передачу Мемфиса, которую замкнул Льоренте. До этого он прошел испытание на угловых: отбил удар головой Витселя после того, но позволил опасно пробить Савичу, а в незасчитанном голе против сербского защитника вновь продемонстрировал свою неуверенность в воздухе. "Высотная болезнь", помешавшая паре очень достойных сейвов. Дискуссия о вратаре не закрыта".

Испанское издание оценило выступление украинца на четверку, что является самой низкой оценкой в команде.

Mundo Deportivo: "Мягкий. Лунин не передал уверенности и безопасности своей защите, невыразимо страдал от воздушных мячей и был очень мягким во всех своих выходах. Он мог бы сделать больше с голом Льоренте".

AS: "Лунин спас команду в первом тайме от ничьей, отразив удар Витселя, который направлялся в ворота. Его начало было не самым лучшим, но он был рефлекторным. Ранее он без особых усилий отразил удар Мораты. Атлетико сильно полагался на навесные передачи с флангов и в этом усложнил ему жизнь. Лунин был робким. Он мало что мог сделать с голом Льоренте (1:1), хотя, если бы он вышел из ворот с большим намерением, то мог бы предотвратить ничейный счет".

Напомним, что Андрей Лунин провел за мадридцев в этом сезоне 15 матчей во всех турнирах. В шести играх ему удалось сохранить свои ворота "сухими".

Атлетико спас ничью с Реалом – "сливочные" не смогли оторваться от Жироны, Лунин с топовой игрой закрепился в старте