Чорноморець розглядає можливість зміни тренера, Дем'яненко є одним із кандидатів, – ЗМІ

Екс-тренер київського Динамо Анатолій Дем'яненко може замінити Ангела Червенкова на посаді головного тренера Чорноморця.

Керівництво Чорноморця всерйоз розглядає можливість зміни тренерського штабу після закінчення першої частини сезону. Одним із кандидатів на посаду головного тренера є Анатолій Дем'яненко, повідомляє Odessa.online.

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За інформацією видання, фахівець відвідав товариський матч між Чорноморцем і молдавським Сфинтул Георге, що закінчився перемогою гостей з рахунком 4:2.

Наразі Чорноморець посідає передостаннє місце в турнірній таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі всього 9 очок.

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