Пінту допрацьовує в Ромі останній місяць. Як інформує офіційний сайт "джаллороссі", португальський фахівець "закриє" зимове трансферне вікно і залишить свій пост, починаючи з 3 лютого 2024 року.

УЄФА обмежив гранда Серії А в трансферах сумою в 1,5 млн євро

Генеральний менеджер прийшов у римський клуб 4 січня 2021 року під протекцією нового власника Дена Фрідкіна. Він скасував посаду спортивного директора, і сам займався як пошуком нових гравців, так і всіма фінансовими питаннями Роми, включно зі співпрацею з УЄФА в питаннях фінансового фейр-плей. Тьягу запросив до Риму Жозе Моурінью, поставивши перед тренером завдання виведення команди в Лігу чемпіонів.

У Ромі Пінту пропрацював 6 трансферних вікон і підписав таких гравців, як Пауло Дибала і Ромелу Лукаку. Водночас Пінту часто підписував футболістів, які так і не заграли в Ромі – Вінью, Шомуродова, Камара, Мейтленд-Найлса, Челіка та інших.

Останнім часом Пінту відчував втому і більше не міг працювати в умовах жорстких обмежень від УЄФА. Так, бюджет Роми під час зимового трансферного вікна 2024 року становитиме лише 1,5 млн євро.

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