Наполі вдома програв Інтеру (0:3) в рамках 14 туру чемпіонату Італії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У минулому сезоні Наполі розірвав Серію А. У цьому – фаворитом на чемпіонство виглядає Інтер. Команда Сімоне Індзагі не здала після фіналу Ліги чемпіонів, демонструючи хороший футбол і здобуваючи впевнені перемоги. Сьогоднішній матч не був виключенням.

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До перерви Наполі грав на рівних і створював навіть кращі моменти. Ельмас дуже добре пробив під стійку, але Зоммер в стрибку дістав м'яч. Політано дальнім ударом влучив у поперечину. Інтер відповідав не менш гостро, однак гол Тюрама після комбінації з Мартінесом скасували через офсайд.

Наприкінці першого тайму Інтер вийшов вперед завдяки фірмовому удару Чалханоглу – Хакан поклав м'яч точно в кут з-за меж штрафного майданчика. На початку другого тайму гості подвоїли перевагу, коли Лаутаро знайшов пасом Бареллу, а той переклав м'яч на іншу ногу та переграв голкіпера.

Наполі не здався, намагаючись повернутися в гру. Осімхен шукав ударні позиції, Кварацхелія обігрував суперників, але відіграти бодай один гол неаполітанцям не вдалося. Тим часом Лаутаро змарнував шанс оформити розгром, а от Тюрам з прострілу Куадрадо забив третій гол.

Інтер переміг, набрав 35 очок і повернувся на вершину Серії А. Відрив від Ювентуса складає два бали. Наполі, маючи 24 пункти, розташувався на п'ятій сходинці.