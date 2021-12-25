Спортивний директор "червоних дияволів" Джон Мерто високо оцінив перебіг справ у клубі з Манчестера.

"Тепер у нас збудовано структуру спортивного керівництва, якщо говорити про мою посаду та про роль технічного директора. Це дає клубу стабільність у перехідний період.

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Наш підхід до комплектування складу був переглянутий, ми зміцнили молодіжну академію, і наші інвестиції в ці області дадуть плоди в довгостроковій перспективі. Сульшер задав напрямок, і тепер ми збираємося зробити наступні кроки на шляху успіху.

Ми вважаємо, що зараз у нас найсильніша команда, відколи Алекс Фергюсон завершив тренерську кар'єру, а також у нас підростає дуже талановита молодь", – цитує Мерто The Mirror.

Нагадаємо, легендарний шотландець тренував МЮ з 1986 по 2013 роки. Зараз "червоні дияволи" розташувались на 6 сходинці АПЛ.

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