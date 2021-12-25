Спортивный директор "красных дьяволов" Джон Мерто высоко оценил ход дел в клубе из Манчестера.

"Теперь у нас построена структура спортивного руководства, если говорить о моей должности и роли технического директора. Это дает клубу стабильность в переходный период.

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Наш подход к комплектованию склада был пересмотрен, мы укрепили молодежную академию, и наши инвестиции в эти области дадут плоды в долгосрочной перспективе. Сульшер задал направление и теперь мы собираемся сделать следующие шаги на пути к успеху.

Мы считаем, что сейчас у нас самая сильная команда с момента, когда Алекс Фергюсон завершил тренерскую карьеру, а также у нас подрастает очень талантливая молодежь", – цитирует Мерто The Mirror .

Напомним, легендарный шотландец тренировал МЮ с 1986 по 2013 годы. Сейчас "красные дьяволы" разместились на 6 строчке АПЛ.

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