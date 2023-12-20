Трой Діні очолив Форест Грін Роверс – команду, кольори якої захищає з початку цього сезону. Як інформує офіційний сайт клубу, у п'ятницю легенда Уотфорда керуватиме своєю командою в матчі Ліги 2 проти Джиллінгема. Він замінив на посаді наставника команди Девіда Хорсмана.

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Поки що не зовсім зрозуміло, чи зможе сам Діні зіграти в цій зустрічі як гравець. У вівторок, 19 грудня, Трой востаннє виходив на поле у футболці Форест Грін Роверс – у матчі, в якому його команда поступилася Блекпулу в Кубку Англії (0:3). У цьому сезоні Діні провів за "зелених" 16 матчів і забив 4 м'ячі.

"Я дуже радий бути призначеним новим головним тренером. Я знаю, що у фанатів багато запитань, на які будуть дані відповіді якомога швидше. Ми не будемо ховатися від поставленого завдання і будемо відкриті та чесні перед фанатами. В одному я можу всіх запевнити: ми докладемо всіх зусиль, щоб знову зробити цей клуб успішним", – зазначив Діні.

Форест Грін Роверс посідає передостаннє 23-тє місце в турнірній таблиці Ліги 2.

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