Трой Дини возглавил Форест Грин Роверс – команду, цвета которой защищает с начала этого сезона. Как информирует официальный сайт клуба, в пятницу легенда Уотфорда будет руководить своей командой в матче Лиги 2 против Джиллингема. Он заменил на посту наставника команды Дэвида Хорсмана.

"Если бы я увидел, что Роналду ест лошадиное дерьмо перед матчем – тоже начал бы его есть!" – Дини

Пока что не совсем понятно, сможет ли сам Дини сыграть в этой встрече как игрок. Во вторник, 19 декабря, Трой последний раз выходил на поле в футболке Форест Грин Роверс – в матче, в котором его команда уступила Блэкпулу в Кубке Англии (0:3). В этом сезоне Дини провёл за "зелёных" 16 матчей и забил 4 мяча.

"Я очень рад быть назначенным новым главным тренером. Я знаю, что у фанатов много вопросов, на которые будут даны ответы как можно скорее. Мы не будем прятаться от поставленной задачи и будем открыты и честны перед фанатами. В одном я могу всех заверить: мы приложим все усилия, чтобы снова сделать этот клуб успешным", – отметил Дини.

Форест Грин Роверс занимает предпоследнее 23-е место в турнирной таблице Лиги 2.

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