Форвард Бірмінгема Трой Діні ладен на все, щоб бути в такій формі, як Кріштіану.

Нещодавно голкіпер Манчестер Юнайтед Лі Грант розповів, як Роналду вплинув на зміну раціону команди. Трой Діні розуміє футболістів МЮ, які хочуть наслідувати Кріша.

"Якби я побачив, що Роналду їсть коняче лайно перед матчем – теж почав би його їсти!" – заявив Діні.

До слова, Кріштіану феєрично повернувся в Манчестер Юнайтед, оформивши дубль у ворота Ньюкасла. Однак вже в наступному матчі команда з ним сенсаційно програла Янг Бойз у Лізі чемпіонів.

Роналду – шанс МЮ на миттєвий успіх, але камбек може нівелювати роботу Сульшера і стати проблемою для Погба