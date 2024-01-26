Динамо серьезно заинтересовалось Вирджилом Гицой из Краковии и даже сделало предложение по трансферу, сообщает Weszlo.

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Румын прекрасно себя зарекомендовал в чемпионате Польши, став одним из самых быстрых центрбеков Экстраклясы – Гица разогнался до 34,11 км/ч в одном из поединков. Также отмечают его классную игру на втором этаже. Краковия не намерена продавать Вирджила, но готова начать переговоры с суммы в районе 3,5 – 4 млн евро. Для Динамо эта сумма слишком велика, а предложение киевлян было значительно скромнее.

Отметим, что Гица стал игроком Краковии в феврале 2022 года, провел за команду 67 поединков, в которых отметился 8 голами. Контракт с польским клубом рассчитан до июня 2026-го, а Transfermarkt оценивает центрбека в 1,2 млн евро.

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