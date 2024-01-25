Динамо не збирається мати справи з клубами, які не розуміють злочинну сутність Росії.

Оренда Жерсона Родрігеса у братиславський Слован скасована, стверджує журналіст Лазар ван Парійс.

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Словаки вели активні переговори з Динамо, але все змінив скандал на зборах. Керівництво Слована погодилося зіграти контрольний матч з Динамо московським. Після такого вибрику кияни не хотіли підсилювати клуб зі столиці Словаччини.

Нагадаємо, Жерсон перейшов у Динамо влітку 2019 року за 2 млн євро. У складі "біло-синіх" зіграв 53 матчі та забив 9 м'ячів, ставши чемпіоном, а також володарем Кубка та Суперкубка України. Останні два сезони Родрігес провів у оренді, виступаючи в чемпіонатах Франції (Труа), Туреччини (Еюпспор, Сівасспор) та Саудівської Аравії (Аль-Вехда). Його контракт з киянами чинний до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця в 1,7 млн євро.

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