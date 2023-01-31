Динамо прагне повернути Андрія Ярмоленка і зробило його нинішньому клубу – Аль-Айну – пропозицію щодо трансферу, повідомляє журналіст Ертан Сузгун на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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За інформацією джерела, крім киян у послугах 33-річного українця зацікавлений також турецький Істанбул Башакшехір, який теж зробив трансферний запит. До слова, раніше ЗМІ писали про інтерес до Андрія з боку Трабзонспора.

Нагадаємо, Ярмоленко виступав за Динамо з 2007 по 2017 роки. У поточному сезоні провів за Аль-Айн 17 матчів, в яких забив 7 голів і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює його у 2,5 млн євро.

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