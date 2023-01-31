Товариський матч 31 01 2023

Динамо – Аустрія – 2:2

Голи: Попов, 52, Вівчаренко, 60 – Фрідрікас, 28, 34

Динамо: Нещерет – Караваєв (Тимчик, 46), Сирота (Боль, 46), Бурда (Попов, 46), Дубінчак (Вівчаренко, 46) – Сидорчук (Андрієвський, 46), Лонвейк (Яцик, 46) – Волошин (Беніто, 46, (Кремчанін, 76)), Шепелєв, Діалло (Царенко, 46) – Пономаренко (Гармаш, 46)

Після двох товариських матчів без голів і результату Динамо протистояла 8 команда поточного сезону чемпіонату Австрії. Лустенау також не вражає останнім часом, програвши 3 з 4 спарингів. Аустрія, втім, виступила в них напрочуд видовищно. Суперник киян у 4 з 5 спарингів на зимових зборах пропускав по 3 голи.

Динамо – Аустрія Лустенау: онлайн-трансляція матчу (відео)

Перший удар трапився аж на 8 хвилині. Аут від Караваєва, Волошин у боротьбі пропустив, а 17-річний дебютант Пономаренко під тиском слабенько пробив у руки голкіпера. На 14-й динамівці рописали красиву комбінацію. Волошин технічно розбив пресинг з допомогою спритного маневру і гри п'ятою. Караваєв підхопив і на швидкості розвинув швидку контру, Шепелєв прострілив, а Діалло у падінні не прошив кіпера. Пономаренко смілив узяв гру на себе, отримавши снаряд після рикошету. Міг би покотити на Шепелєва чи Волошина, але обрав обвідний удар – незначний промах.

Якісні спроби масованого пресингу проходили в команди Луческу і у попередніх спарингах. Волошин скористався однією з таких злагоджених дій і підібрав м'яч, Сидорчук віддав у штрафний, а там Пономаренко знову вирішив зіграти нахабно. Матвій прокинув поміж ніг супернику, і тільки останній оборонець на пару з воротарем погасили пожежу. Динамо пропускає шалений гол на 28 хвилині. Фрідрікас отримав простір від Лонвейка і Діалло, які ліниво накривали суперника, і бабахнув метрів з 30 за складною траєкторією без шансів для Нещерета.

Австрійський форвард оформив дубль на 35 хвилині. Сирота намудрував і віддав недбалий поперечний пас. Фрідрікас підхопив, з легкістю оббіг Бурду і спокійно покотив повз Нещерета. Кілька спроб Волошина прорватися у фінальній третині через дриблінг чи обіграш з партнерами. Не дуже продуктивно. Пономаренко знову під тиском опонента пробиває у блок, а потім ледь не накриває голкіпера, який дуже довго думав, куди вибити. Непоганий дебют для 17-річного вихованця, який у складі збірної України U-17 забив 7 голів за 3 матчі відбору на Євро 2023.

Боль класно закинув з глибини на Вівчаренка. Лівий захисник заробив небезпечний штрафний, отримавши болючий удар по нозі. Гармаш без свистка пробив, голкіпер ледь встиг зорієнтуватися і парирувати, але Попов був єдиним на добиванні. Австрійці обурювалися такому розіграшові, але суддя гол зарахував. Майже відразу динамівці мали забивати і другий. Знову працює пресинг. Беніто підхопив і продовжив. Андрієвський вивів Царенка сам на сам із воротарем, але 18-річний півзахисник запоров момент ударом повз правий кут.

Беніто у 2 поспіль матчі дуже активний. Нігерієць котить Шепелєву, той по науці шукав Яцика на розстрільній позиції, але захисник зіграв на випередження. Пройшла гостра атака Аустрії лівим краєм. Нещерет потягнув удар впритул. А ось вам знову Беніто - 24-річний вінгер корпусом відтер суперника на правому фланзі, віддав у центр. Там Шепелєв невдалою передачею, здавалось, завершив атаку, але Вівчаренко підхопив і з носка вгатив під поперечину. На перший гол-красень Фрідрікаса знайшлася не менш ефектна відповідь.

Андрієвський також привіз момент на свої ворота невдалою спробою закинути на фланг. Аустрія швидко організувала наступ, але Нещерет виручив у дуелі тет-а-тет, офсайд до того ж. Беніто двічі розгубився у простих ситуаціях, змарнувавши перспективні атаки. Хоча непогано відкривається, сміливо обігрує нігерієць, додає сили і нестандартних ходів атаці. Шепелєв і Гармаш змусили суперника помилитися перед штрафним. Денис пробивав практично у порожні ворота після пасу Андрієвський, але дав вище.

Яцик уже не вперше зухвало йде на двох суперників і пробиває. Непогано, однак також вище. Беніто тримається за ногу, дісталося динамівцю, який відверто пожвавив атакувальну гру. Кремчанін вийшов замість нігерійця. Простріл Шепелєва заблокували, Андрієвський підібрав, миттєво пробив і мінімально схибив. Яскравий момент Царенка. Розібрався з тріо суперників і віддав у розріз. Кремчанін не переграв голкіпера.