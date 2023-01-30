Бєсєдін не перебереться до кіпрського АЕЛа, повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

Бєсєдін може продовжити кар'єру у Туреччині, – джерело

Замість цього Артема можна очікувати в чемпіонаті Туреччини. Майбутній клуб не розкривається, але зазначається, що "усі будуть максимально здивовані, куди саме він перейде".

Нагадаємо, у поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист. Його контракт з "біло-синіми" чинний до кінця 2024 року. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.

Циганков, Гвардіола, Смалійчук, Жирона: трансфер у скромний середняк Ла Ліги – це добре чи погано?