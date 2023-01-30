Бєсєдін отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри: "Усі будуть максимально здивовані, куди саме він перейде"
16:37 - Читать на русском
Форвард Динамо Артем Бєсєдін все ближчий до відходу з київського клубу.
Бєсєдін не перебереться до кіпрського АЕЛа, повідомляє журналіст Ендрю Тодос.
Бєсєдін може продовжити кар'єру у Туреччині, – джерело
Замість цього Артема можна очікувати в чемпіонаті Туреччини. Майбутній клуб не розкривається, але зазначається, що "усі будуть максимально здивовані, куди саме він перейде".
Нагадаємо, у поточному сезоні Бєсєдін провів за Динамо 20 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 1 асист. Його контракт з "біло-синіми" чинний до кінця 2024 року. Transfermarkt оцінює його в 1,8 млн євро.
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