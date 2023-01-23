Трабзонспор, який є чинним чемпіоном турецької Суперліги, вже давно тримає на радарах 33-річного українця. Влітку клуб був одним із претендентів на нього, але Ярмоленко обрав співпрацю з Ребровим в ОАЕ.

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Проте зараз, стверджує Fanatik, Андрій почувається нещасливим в Аль-Айні і хоче піти. Агенти нібито вже запропонували його Трабзонспору, який потребує підсилення правого флангу після травми Едіна Вішчи.

Керівництво оцінить фінансові запити українця і незабаром дасть відповідь. Якщо сторони все влаштує, то перехід може відбутись і взимку за помірну ціну.

У поточному сезоні Ярмоленко провів за "Боса" 15 поєдинків у всіх турнірах, встиг відзначитись п'ятьма голами та чотирма результативними передачами. Його контракт з Аль-Айном завершується влітку.

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