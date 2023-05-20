Четверта команда УПЛ 2022/23 завітала в гості до найближчого переслідувача. Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Динамо на "Футбол 24", стартував о 15:00. Господарі, яким не вистачало кількох основних виконавців у всіх лініях, почали значно активніше, більше граючи на третині поля киян. Однак перша ударна загроза вийшла від динамівців. Перріс на швидкості пройшов пару опонентів праворуч і віддав на межу воротарського, де Шепелєв пропустив, а Андрієвський з вбивчої дистанції не влучив. Команда Ротаня відповіла діагоналлю Ковальця й ударом Мустафаєва повз праву стійку.

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Феєрія Перріса, який несподівано замінив Беніто в основі, на цьому не зупинилася. Ямайський вінгер ідеально виклав у центр штрафного, але Буяльський завозився і дозволив себе заблокувати. Далі Кахім вирізав розкішний пас на Шепелєва. Володимир втік у контру, проте обвідним ударом поцілив у праву стійку. Олександрія ще трохи підтиснула, Нещерет виручив, у ще одному епізоді Ковалець показував, що його тягнули за футболку. Кривушкін, помилки якого на користь СК Дніпро-1 були кричущими в іншій грі киян, не ризикнув призначити пенальті.

І тут спрацювала зв'язка на лівому фланзі. Вівчаренко покотив на межі офайду Кабаєву, який вирізав під вривання у глибину штрафного. Андрієвський, який сьогодні підмінив Сидорчука в опорній зоні, набіг і пробив без роздумів. Безліч провалів у центрі таки привели Олександрію до логічного за таких умов пропущеного м'яча. Ще кілька загострень Мустафаєва і компанії на правому фланзі, Кулаков теж отримав пас у вигідній позиції, але не влучив у лівий кут. Блискучий вихід з-під щільного пресингу через Вівчаренка і Кабаєва. Буяльський і Перріс розігнали контратаку, Віталій ще й дуже тонко завершував пасом на Ваната, але Владислав схибив після удару в дотик.

Перріс таки віддав свій асист. Перша хвиля атаки захлинулася, однак Мустафаєв дав Кабаєву обікрасти себе. Перріс підхопив і миттєво віддав, Ванат елегантно пошив у дурні захисника та не помітив у рамці воротаря. Ще один несподіваний герой матчу, адже нападник Динамо мав почати відбувати дискваліфікацію за звинуваченнями у сексизмі. Це, до слова, 12 гол Ваната, що дає 2 місце у списку бомбардирів разом із Буяльським. Провали на своєму лівому фланзі та в центральній зоні підвели і Динамо. Ковалець без перешкод прострілив, Сігєєв отримав неприпустимо багато часу в чистому полі чужого штрафного.

Стартовий натиск господарів відразу після перерви і заміни Кожушка на вихованця Динамо Шулянського. Блокують захисники київського клубу удар впритул. Кабаєв нині у своїй стихії. Скільки ж контратак пропускає Олександрія, причому це почалося ще за рівного рахунку. Цього разу Тимчик містився у центр і розігнав через Буяльського. Перріс був відкритий, Кабаєв вирішив крутити сам – вище. Дячук забив, як видалося, чистий гол. Сирота поборовся на кутовому і скинув Буяльському, Шевченко помилився на виході, але Кривушкін побачив порушення проти голкіпера.

І знову вихід з-під пресингу дає створювати легкі моменти. Спочатку перевели з правого флангу на лівий, і Вівчаренко вивів Андрієвського на удар метрів з 13. Потім уже Перріс покотив Тимчику, а той знайшов Кабаєва все в тому ж центрі штрафного. Принаймні Олександрія блокує ці постріли після перерви. Гармаш замінив Ваната на 66 хвилині. Андрієвський накрив Сігєєва з допомогою Дячука, просунувся і вистрілив у правий кут – Шевченко рятує.

Дячук зробив ривок на чужу половину і віддав передгольовий пас. Буяльський прийняв жорстку передачу і вишукано закинув на Вівчаренка, який з льоту прошив правий кут. Фулбеки Динамо сьогодні на високому рівні попереду, заслужений гол. Повітряна тривога перервала гру на 75 хвилині. Не минуло й години, як гру поновили. Простріл Кабаєва зрізав у власні ворота Логінов, довівши до розгромного рахунку 1:4. Гармаш з центра поля спробував забити, Шевченко все контролював. Буяльський пройшов з глибини у штрафний через стіночки з Вівчаренком і віддав Волошину. Назар, який вийшов на заміну, легко довів до 1:5. Нещерет потягнув удар Муставаєфа у ближній нижній кутик.

Ванат зіграв проти Олександрії без оскарження дискваліфікації, але Динамо нічого не порушило