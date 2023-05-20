Четвертая команда УПЛ 2022/23 пожаловала в гости к ближайшему преследователю. Матч, как и онлайн-трансляция Александрия – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Хозяева, которым не хватало нескольких основных исполнителей во всех линиях, начали значительно активнее, больше играя на трети поля киевлян. Однако первая ударная угроза получилась от динамовцев. Перрис на скорости прошел пару оппонентов справа и отдал на грань вратарской, где Шепелев пропустил, а Андриевский с убойной дистанции не попал. Команда Ротаня ответила диагональю Ковальца и ударом Мустафаева мимо правой стойки.

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Феерия Перриса, неожиданно заменившего Бенито в основе, на этом не остановилась. Ямайский вингер идеально выложил в центр штрафной, но Буяльский завозился и позволил себя заблокировать. Далее Кахим вырезал роскошный пас на Шепелева. Владимир убежал в контру, однако обводящим ударом попал в правую стойку. Александрия еще немного поджала, Нещерет выручил, в еще одном эпизоде Ковалец показывал, что его тянули за футболку. Кривушкин, ошибки которого в пользу СК Днепр-1 были вопиющими в другой игре киевлян, не рискнул назначить пенальти.

И тут сработала связка на левом фланге. Вивчаренко покатил на границе офсайда Кабаеву, который вырезал под врывание в глубину штрафной. Андриевский, который сегодня подменил Сидорчука в опорной зоне, набежал и пробил без раздумий. Множество провалов в центре таки привели Александрию к логичному при таких условиях пропущенному мячу. Еще несколько обострений Мустафаева и компании на правом фланге, Кулаков тоже получил пас в выгодной позиции, но не попал в левый угол. Блестящий выход из-под плотного прессинга через Вивчаренко и Кабаева. Буяльский и Перрис разогнали контратаку, Виталий еще и очень тонко завершал пасом на Ваната, но Владислав ошибся после удара в касание.

Перрис таки отдал свой ассист. Первая волна атаки захлебнулась, однако Мустафаев дал Кабаеву обокрасть себя. Перрис подхватил и мгновенно отдал, Ванат элегантно оставил в дураках защитника и не заметил в рамке вратаря. Еще один неожиданный герой матча, ведь нападающий Динамо должен был начать отбывать дисквалификацию по обвинению в сексизме. Это, к слову, 12 гол Ваната, что дает 2 место в списке бомбардиров вместе с Буяльским. Провалы на своем левом фланге и в центральной зоне подвели и Динамо. Ковалец без помех прострелил, Сигеев получил недопустимо много времени в чистом поле чужой штрафной.

Стартовый натиск хозяев сразу после перерыва и замены Кожушко на воспитанника Динамо Шулянского. Блокируют защитники киевского клуба удар в упор. Кабаев нынче в своей стихии. Сколько же контратак пропускает Александрия, причем это началось еще при равном счете. На этот раз Тымчик поместился в центр и разогнал через Буяльского. Перрис был открыт, Кабаев решил крутить сам – выше. Дячук забил, как показалось, чистый гол. Сирота поборолся на угловом и сбросил Буяльскому, Шевченко ошибся на выходе, но Кривушкин увидел нарушение против голкипера.

И вновь выход из-под прессинга дает создавать легкие моменты. Сначала перевели с правого фланга на левый, и Вивчаренко вывел Андриевского на удар метров с 13. Затем уже Перрис покатил Тимчику, а тот нашел Кабаева все в том же центре штрафной. По крайней мере Александрия блокирует эти выстрелы после перерыва. Гармаш заменил Ваната на 66 минуте. Андриевский накрыл Сигеева с помощью Дячука, продвинулся и выстрелил в правый угол – Шевченко спасает.

Дячук сделал рывок на чужую половину и отдал предголевой пас. Буяльский принял жесткую передачу и изысканно забросил на Вивчаренко, который с лету прошил правый угол. Фулбеки Динамо сегодня на высоком уровне впереди, заслуженный гол. Воздушная тревога прервала игру на 75 минуте. Не прошло и часа, как игру возобновили. Прострел Кабаева срезал в собственные ворота Логинов, доведя до разгромного счета 1:4. Гармаш с центра поля попытался забить, Шевченко все контролировал. Буяльский прошел из глубины в штрафную через стеночку с Вивчаренко и отдал Волошину. Назар, вышедший на замену, легко довел до 1:5. Нещерет потянул удар Муставаефа в ближний нижний угол. Динамо набирает 53 очка и сохраняет лишь теоретические шансы на бронзу. Александрия теперь должна думать, как не потерять 5 строчку под давлением Ворсклы.

Ванат сыграл против Александрии без обжалования дисквалификации, но Динамо ничего не нарушило