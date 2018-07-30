Скільки отримують тренери УПЛ – у більшості смішна зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеці

У ЗМІ з'явилась інформація про те, скільки заробляють головні тренери в командах української Прем'єр-ліги. Наставник Шахтаря Паулу Фонсека отримує найбільше, а ось ситуація багатьох інших тренерів плачевна.
Видання Sportarena провело аналіз доходів керманичів УПЛ. Портал опирається на дані, отримані від тренерів, агентів, функціонерів, які розповіли, "скільки може заробляти тренер української Прем'єр-ліги". У рейтингу насамперед вказана основна ставка – реальні гроші, які вони отримують, не враховуючи бонусів за перепідписання контракту чи виконання поставленого завдання.
Рейтинг зарплат тренерів української Прем'єр-ліги за 2016-й. Інфографіка
Лише 5 наставників отримують 10 тисяч доларів і більше за місяць. За футбольними європейськими мірками у решти смішна зарплата, хоча прості українці можуть і не погодитись з цим окресленням. Порівняно з позаминулим сезоном майже вдвічі зросли доходи Пауло Фонсеки. Головний тренер Шахтаря заробляє 3,9 млн доларів на рік. У багатьох тренерів елітного дивізіону ледь не в 100 разів менше. Найближчий "переслідувач" португальця відстає у 5 з половиною разів. Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич отримує 720 тисяч доларів річних.
Юрій Вернидуб і Василь Сачко в попередньому сезоні боролись за 3-є місце в таблиці. Ворскла перемогла, але її тренер трохи нижче в рейтингу зарплат і отримує на 60 тисяч доларів річних менше. Легенда Ювентуса Фабріціо Раванеллі посідає 5-е місце, хоча й провалює старт сезону з Арсенал-Київ. А ось найменше отримує болгарський фахівець Ангел Червенков у Чорноморці.
12 тренерів УПЛ – хто скільки заробляє
12. Ангел Червенков (Чорноморець Одеса) – 3 тисячі доларів на місяць
11. Олександр Рябоконь (Десна Чернігів) – 4 тисячі доларів на місяць
10. Олег Бойчишин (Карпати Львів) – 4 тисячі доларів на місяць
9. Жилмар (ФК Львів) – 4 тисячі доларів на місяць
8. Роман Санжар (Олімпік Донецьк) – 5 тисяч доларів на місяць
7. Володимир Шаран (ФК Олександрія) – 7,5 тисячі доларів на місяць
6. Олександр Бабич (ФК Маріуполь) – 7,5 тисячі доларів на місяць
5. Фабріціо Раванеллі (Арсенал-Київ) – 10 тисяч доларів на місяць
4. Василь Сачко (Ворскла Полтава) – 15 тисяч доларів на місяць
3. Юрій Вернидуб (Зоря Луганськ) – 20 тисяч доларів на місяць
2. Олександр Хацкевич (Динамо Київ) – 60 тисяч доларів на місяць
1. Паулу Фонсека (Шахтар Донецьк) – 330 тисяч доларів на місяць
Дані Sportarena