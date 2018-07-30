Скільки отримують тренери УПЛ – у більшості смішна зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеці

У ЗМІ з'явилась інформація про те, скільки заробляють головні тренери в командах української Прем'єр-ліги. Наставник Шахтаря Паулу Фонсека отримує найбільше, а ось ситуація багатьох інших тренерів плачевна.

Видання Sportarena провело аналіз доходів керманичів УПЛ. Портал опирається на дані, отримані від тренерів, агентів, функціонерів, які розповіли, "скільки може заробляти тренер української Прем'єр-ліги". У рейтингу насамперед вказана основна ставка – реальні гроші, які вони отримують, не враховуючи бонусів за перепідписання контракту чи виконання поставленого завдання.

Рейтинг зарплат тренерів української Прем'єр-ліги за 2016-й. Інфографіка

Лише 5 наставників отримують 10 тисяч доларів і більше за місяць. За футбольними європейськими мірками у решти смішна зарплата, хоча прості українці можуть і не погодитись з цим окресленням. Порівняно з позаминулим сезоном майже вдвічі зросли доходи Пауло Фонсеки. Головний тренер Шахтаря заробляє 3,9 млн доларів на рік. У багатьох тренерів елітного дивізіону ледь не в 100 разів менше. Найближчий "переслідувач" португальця відстає у 5 з половиною разів. Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич отримує 720 тисяч доларів річних.

Юрій Вернидуб і Василь Сачко в попередньому сезоні боролись за 3-є місце в таблиці. Ворскла перемогла, але її тренер трохи нижче в рейтингу зарплат і отримує на 60 тисяч доларів річних менше. Легенда Ювентуса Фабріціо Раванеллі посідає 5-е місце, хоча й провалює старт сезону з Арсенал-Київ. А ось найменше отримує болгарський фахівець Ангел Червенков у Чорноморці.

12 тренерів УПЛ – хто скільки заробляє

12. Ангел Червенков (Чорноморець Одеса) – 3 тисячі доларів на місяць

11. Олександр Рябоконь (Десна Чернігів) – 4 тисячі доларів на місяць

10. Олег Бойчишин (Карпати Львів) – 4 тисячі доларів на місяць

9. Жилмар (ФК Львів) – 4 тисячі доларів на місяць

8. Роман Санжар (Олімпік Донецьк) – 5 тисяч доларів на місяць

7. Володимир Шаран (ФК Олександрія) – 7,5 тисячі доларів на місяць

6. Олександр Бабич (ФК Маріуполь) – 7,5 тисячі доларів на місяць

5. Фабріціо Раванеллі (Арсенал-Київ) – 10 тисяч доларів на місяць

4. Василь Сачко (Ворскла Полтава) – 15 тисяч доларів на місяць

3. Юрій Вернидуб (Зоря Луганськ) – 20 тисяч доларів на місяць

2. Олександр Хацкевич (Динамо Київ) – 60 тисяч доларів на місяць

1. Паулу Фонсека (Шахтар Донецьк) – 330 тисяч доларів на місяць

Дані Sportarena