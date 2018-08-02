Динамо – Шахтар: де дивитися матч 3 туру УПЛ

Динамо і Шахтар зустрінуться в центральному матчі 3 туру української Прем'єр-ліги. Де дивитись гру, підкаже "Футбол 24".

Матч 3 туру УПЛ Динамо – Шахтар відбудеться 3 серпня на НСК Олімпійський. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

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Поєдинок Динамо – Шахтар дивитись онлайн у прямому ефірі можна на каналі "2+2", починаючи з 18:50. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що Динамо і Шахтар нещодавно відкривали новий сезон матчем за Суперкубок України-2018. Кияни перемогли завдяки єдиному голу Віталія Буяльського, який покарав "гірників" за грубу помилку Андрія Пятова.

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Динамо програло лише один з 6 останніх матчів проти Шахтаря, однак Суперкубок України став першим трофеєм "біло-синіх" під керівництвом Олександра Хацкевича.