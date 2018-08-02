"Динамо нашло замену Хацкевичу" – провокация недели?

Некоторые украинские СМИ запустили удивительную информацию о потенциальном преемнике Александра Хацкевича на посту главного тренера киевского Динамо.

Что случилось

Накануне большой паблик в соцсетях Футбол Украины сообщил о том, что президент Динамо Игорь Суркис якобы уже нашел замену Александру Хацкевичу на посту главного тренера клуба. Если белорусский наставник не сможет вывести вице-чемпионов Украины в групповой этап Лиги чемпионов, тогда его якобы заменит Сергей Ребров. "Суркис сначала предлагал бывшему нападающему и тренеру Динамо место советника президента, но тот отказался, сообщают хорошо информированные источники", – примерно такой текст вышел на странице паблика.

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"Ребров подсиживает Хацкевича?" – с таким заголовком уже разродился инсайдом UA-Football. Издание также ссылается на источники в клубе. Далее делается определенное предположение: мол Сергей Ребров после ухода из Аль-Ахли стал частым гостем на матчах Динамо. Сначала рядом с фанатами, а затем в ВИП-ложе поближе к руководству. Это вроде бы тоже знак, что Хацкевич не имеет права на ошибку, считает портал. Никакие другие источники, известные правдивостью своих инсайдов, информацию пока не подтверждают.

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Почему это странно

Александр Хацкевич – один из самых неудобных тренеров Динамо для донецкого Шахтера. Экс-полузащитник киевлян выиграл сразу 4 матча за 1 год у Паулу Фонсеки, добывшего вдвое меньше побед. Белорусский специалист начал с победы в Суперкубке над "горняками", а также принял собрал все 6 очков на старте УПЛ. Если претензии и могут быть, то разве что к скромному стилю игры команды – все победы по 1:0, а против Львова нулевая ничья держалась до компенсированного времени. Однако результат традиционно является тем, что не забывается. А он пока не дает никаких оснований для разговоров об увольнении Хацкевича и поисках его преемника.

Фанаты Динамо традиционно кивают в сторону Шахтера. Мол, это все продолжение информационной войны накануне личной битвы команд, которая состоится уже завтра, 3 августа. Когда говорят о "крохотном кредите доверия" к Хацкевичу в такой момент, конспирологических подозрений не избежать. Странно, знаете, когда Суркис не уволил своего тренера за отсутствие трофеев и Лиги чемпионов в первый сезон, а тут после первого же трофея и максимального результата захотел сменить наставника.

И даже если что-то и было, то почему это всплывает именно сейчас?! Канал "Футбол 1", которого динамовские фанаты часто обвиняют в прошахтарський пропаганде, уже и сюжет подготовил с реакцией болельщиков на такой ​​слух: якобы мнения разделились пополам.

Что про это говорит Сергей Ребров

Экс-наставник Динамо и Аль-Ахли в комментарии изданию 1927 высказался столь резко, что это только увеличивает сомнения в правдивости вышеприведенных инсайдов.

"Это ерунда. Такие инсинуации распускают специально перед матчем Динамо с Шахтером. У меня не было разговоров с президентом Динамо Игорем Суркисом на эту тему. Он не предлагал мне никаких должностей в структуре клуба".

А как думаете вы: украинский футбол просто откровенно работает в духе испанского с взаимными провокациями из лагерей двух борцов за чемпионство, или в этой истории есть доля правды и не стоит искать никакого заговора?