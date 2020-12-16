Маркос Паулу, вінгер Флуміненсе, може стати гравцем київського Динамо у найближче трансферне вікно.

Маркос Паулу веде переговори із Флуміненсе щодо продовження контракту, який добігає кінця влітку 2021 року. Однією з умов пролонгування є збільшення зарплати.

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За інформацією видання Lance, за ситуацією слідкує київське Динамо, яке готове викупити контракт гравця. Втім, Флуміненсе планує отримати за свого 19-річного вінгера не менше 10 млн євро.

Паулу провів 30 матчів у складі бразильського клубу в поточному сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 5 асистів.

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