"Щодо трансферної політики Мірча Луческу сказав дуже влучну і правильну фразу: "Якщо хочете результатів прямо зараз, то треба підсилювати команду. Якщо готові почекати, то чекати доведеться рік".

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Але так влаштовані люди, і керівництво клубу, і вболівальники, що всі хочуть результат тут і зараз. Тому ми зійшлися на тому, що ті позиції, які потребують підсилення, ми будемо посилювати. Робота в даному напрямку ведеться, працює селекційна служба, і ми докладемо всіх зусиль, аби наша команда вийшла на новий якісний рівень.

Але відразу хочу сказати, що купувати гравців для кількості ми точно не будемо. У нас багато талановитої молоді і немає сенсу брати футболістів, які прямо зараз не зроблять Динамо краще", – зазначив Суркіс у інтерв'ю офіційному сайту киян.

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