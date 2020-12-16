Динамо нашло новое усиление в Бразилии – трансфер обойдется в кругленькую сумму
Маркос Паулу, вингер Флуминенсе, может стать игроком киевского Динамо в ближайшее трансферное окно.
Маркос Паулу ведет переговоры с Флуминенсе о продлении контракта, который истекает летом 2021 года. Одним из условий пролонгации является увеличение зарплаты.
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По информации издания Lance, за ситуацией следит киевское Динамо, которое готово выкупить контракт игрока. Впрочем, Флуминенсе планирует получить за своего 19-летнего вингера не менее 10 млн евро.
Паулу провел 30 матчей в составе бразильского клуба в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 5 ассистов.
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