Маркос Паулу, вингер Флуминенсе, может стать игроком киевского Динамо в ближайшее трансферное окно.

Маркос Паулу ведет переговоры с Флуминенсе о продлении контракта, который истекает летом 2021 года. Одним из условий пролонгации является увеличение зарплаты.

Луческу обсудил с Суркисом трансферную стратегию Динамо

По информации издания Lance, за ситуацией следит киевское Динамо, которое готово выкупить контракт игрока. Впрочем, Флуминенсе планирует получить за своего 19-летнего вингера не менее 10 млн евро.

Паулу провел 30 матчей в составе бразильского клуба в текущем сезоне, записав в свой актив 5 голов и 5 ассистов.

"Не хочу слушать эти плаксивые разговоры" или Почему судьба Динамо в Лиге Европы зависит от решения Луческу