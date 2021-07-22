Венесуельський нападник Ерік Рамірес близький до переходу в київське Динамо – залишилось узгодити лише один пункт.

Рамірес прибув на медогляд до Києва та має підписати контракт з Динамо, проте не приєднається до команди на зборах у Австрії, стверджує meta-ratings.

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Зазначається, що перешкодою завершенню трансферу є те, що сторони наразі не дійшли згоди стосовно зарплати нападника в клубі. Рамірес залишиться у Києві та продовжить переговори з "біло-синіми" стосовно особистого контракту.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ерік Рамірес провів 35 матчів, у яких відзначився 17-ма голами та 8-ма асистами. Окрім чемпіонату Словаччини, грав ще у Чехії та Венесуелі.

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