Венесуэльский нападающий Эрик Рамирес близок к переходу в киевское Динамо – осталось согласовать лишь один пункт.

Рамирес прибыл на медосмотр в Киев и должен подписать контракт с Динамо, однако не присоединится к команде на сборах в Австрии, утверждает meta-ratings.

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Отмечается, что препятствием завершению трансфера является то, что стороны пока не пришли к согласию относительно зарплаты нападающего в клубе. Рамирес останется в Киеве и продолжит переговоры с "бело-синими" насчет личного контракта.

Напомним, в прошлом сезоне Эрик Рамирес провел 35 матчей, в которых отметился 17-ю голами и 8-я ассистами. Кроме чемпионата Словакии, играл еще в Чехии и Венесуэле.

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