Динамо незабаром отримає ще одного нападника, адже Ерік Рамірес вже на порозі трансферу в київський клуб.

"Біло-сині" остаточно узгодили зі словацьким клубом перехід 22-річного венесуельця, стверджує телеграм-канал Динамо Киев Inside.

Ерік Рамірес провів успішний медогляд перед переходом в Динамо

Трансфер обійдеться Динамо в 1,75 млн євро, а Дунайска Стреда отримає ще 20% від подальшого продажу. Деталі особистого контракту Раміреса мають бути узгоджені вже сьогодні ввечері. Очікується, що завтра, 22 липня, Ерік вирушить в Австрію, де приєднається до киян на зборах.

Нагадаємо, у минулому сезоні Ерік Рамірес провів 35 матчів, у яких відзначився 17-ма голами та 8-ма асистами. Окрім чемпіонату Словаччини, грав ще у Чехії та Венесуелі.

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